Російські обстріли Харківщини забрали життя трьох людей: серед постраждалих – дитина

Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, серед них – дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові загинули двоє чоловіків віком 41 та 60 років. Поранень зазнали 60-річна жінка та 77-річний чоловік. Ще двоє людей – 61-річний чоловік і 17-річна дівчина – пережили гостру реакцію на стрес.

У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка, ще один 74-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

У селищі Вільшани Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, а 77-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, у лісі поблизу села Кутузівка Вільхівської громади через вибух невідомого пристрою поранення отримав 43-річний чоловік.

Ворог застосовував безпілотники та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для ударів по Шевченківському, Слобідському, Холодногірському та Новобаварському районах міста.

Загалом по Харківщині російські війська застосували:

3 удари з РСЗВ;

1 керовану авіабомбу;

4 безпілотники типу "Герань-2";

3 FPV-дрони;

111 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три цивільні підприємства, 12 автомобілів, адміністративну будівлю та 20 гаражів.

В Ізюмському районі зафіксували пошкодження складських будівель у Барвінковому, двох приватних будинків у селах Піски-Радьківські та Борщівка, а також адміністративної будівлі в Ізюмі.

У Куп'янському районі пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі та автомобіль у селищі Шевченкове.

У Харківському районі руйнувань зазнали гараж у Черкаській Лозовій, автомобілі в Дементіївці та Малій Данилівці, приміщення пошти, приватний будинок у Безруках, цивільне підприємство та житлові будинки у Вільшанах.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Миролюбівці та торговельні павільйони в Лозовій.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська завдали удару із застосуванням реактивного БпЛА по місту Ізюм на Харківщині. Вороже влучання зафіксовано в центральній частині міста – руйнувань зазнала адміністративна будівля, виникла пожежа.