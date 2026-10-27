Російські обстріли Харківщини забрали життя трьох людей: серед постраждалих – дитина
Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, серед них – дитина
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у Харкові загинули двоє чоловіків віком 41 та 60 років. Поранень зазнали 60-річна жінка та 77-річний чоловік. Ще двоє людей – 61-річний чоловік і 17-річна дівчина – пережили гостру реакцію на стрес.
У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка, ще один 74-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
У селищі Вільшани Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, а 77-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Крім того, у лісі поблизу села Кутузівка Вільхівської громади через вибух невідомого пристрою поранення отримав 43-річний чоловік.
Ворог застосовував безпілотники та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для ударів по Шевченківському, Слобідському, Холодногірському та Новобаварському районах міста.
Загалом по Харківщині російські війська застосували:
- 3 удари з РСЗВ;
- 1 керовану авіабомбу;
- 4 безпілотники типу "Герань-2";
- 3 FPV-дрони;
- 111 безпілотників, тип яких встановлюється.
У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три цивільні підприємства, 12 автомобілів, адміністративну будівлю та 20 гаражів.
В Ізюмському районі зафіксували пошкодження складських будівель у Барвінковому, двох приватних будинків у селах Піски-Радьківські та Борщівка, а також адміністративної будівлі в Ізюмі.
У Куп'янському районі пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі та автомобіль у селищі Шевченкове.
У Харківському районі руйнувань зазнали гараж у Черкаській Лозовій, автомобілі в Дементіївці та Малій Данилівці, приміщення пошти, приватний будинок у Безруках, цивільне підприємство та житлові будинки у Вільшанах.
У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Миролюбівці та торговельні павільйони в Лозовій.
Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська завдали удару із застосуванням реактивного БпЛА по місту Ізюм на Харківщині. Вороже влучання зафіксовано в центральній частині міста – руйнувань зазнала адміністративна будівля, виникла пожежа.