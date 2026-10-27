На Донеччині через російські удари загинули три людини, 22 – поранені
Упродовж 26 жовтня російські військові вбили трьох жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
По одній людини загинули у у Краматорську, Суханівці та Іверському. Ще 22 людини в області за добу отримали поранення.
Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4445 загиблих і 10 909 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок влучання зруйнована адмінбудівля.
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