У Києві через атаку РФ повністю перекрили рух Південним мостом

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У Києві через ворожу атаку тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках. Також змінили рух поїздів на зеленій гілці столичного метрополітену

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва та КМВА, передає RegioNews.

Наразі рух транспорту Південним мостом перекрито в обох напрямках.

Поїзди Сирецько-Печерської (зеленої) лінії метро курсують на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір".

Водіїв і пасажирів закликають враховувати транспортні обмеження під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула одна людина, ще 10 постраждали. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки.