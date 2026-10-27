Фото: ОВА

У ніч на 27 жовтня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок ворожого удару пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі під удар потрапили Шахтарська, Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки, сталися пожежі. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 55 і 77 років, 27-річна жінка лікується амбулаторно.

На Нікопольщині від атак потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Павлоградському районі росіяни атакували Богданівську та Троїцьку громади, понівечивши приватну оселю та інфраструктуру.

У Кам’янському районі удари припали по Верхівцівській громаді.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок влучання зруйнована адмінбудівля.