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27 жовтня 2026, 07:31

Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1400 окупантів та 21 артсистему ворога

27 жовтня 2026, 07:31
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1400 російських загарбників, 21 артсистему, дві РСЗВ, один засіб ППО, а також 232 одиниці автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 581 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.

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