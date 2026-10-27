Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1400 окупантів та 21 артсистему ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1400 російських загарбників, 21 артсистему, дві РСЗВ, один засіб ППО, а також 232 одиниці автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 581 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.
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