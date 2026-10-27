У Києві вже 15 постраждалих унаслідок атаки РФ: загинула жінка

Фото: Національна поліція

У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 чоловік. Також у поліції уточнили, що загинула 46-річна жінка. Пошкодження зафіксували у шести районах столиці

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, від вечора російські війська атакували столицю балістичними ракетами.

У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Ще один постраждалий, 22-річний хлопець, – в Оболонському районі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня РФ атакувала столицю. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки. Було відомо, що загинула одна людина, ще 10 постраждали.