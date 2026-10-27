Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 36-річний водій мікроавтобуса під час виїзду з другорядної дороги не пропустив легковик під керуванням 29-річного чоловіка. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися.

Травм зазнали шестеро людей: обоє водіїв та четверо пасажирів мікроавтобуса віком від 40 до 53 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 25 жовтня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти.