Масовані обстріли Херсонщини: 2 людини загинули та 18 постраждали

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Берислав, Новодмитрівка, Олександрівка, Новокаїри, Качкарівка, Томина Балка, Черешеньки, Антонівка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Яр, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Чорнобаївка, Софіївка, Микільське, Дар'ївка, Комишани, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Молодіжне, Зимівник, Придніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Садове, Качкарівка, Гаврилівка, Іванівка, Козацьке, Новоолександрівка, Саблуківка, Токарівка.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 18 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку, карети "швидкої" та приватні авто.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки ППО збила над територією Херсонщини три ударні Бпла типу "Shahed-131/136".