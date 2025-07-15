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15 липня 2025, 10:15

Масовані обстріли Херсонщини: 2 людини загинули та 18 постраждали

15 липня 2025, 10:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора російська армія атакувала десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, постраждали 18 мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Берислав, Новодмитрівка, Олександрівка, Новокаїри, Качкарівка, Томина Балка, Черешеньки, Антонівка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Яр, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Чорнобаївка, Софіївка, Микільське, Дар'ївка, Комишани, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Молодіжне, Зимівник, Придніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Садове, Качкарівка, Гаврилівка, Іванівка, Козацьке, Новоолександрівка, Саблуківка, Токарівка.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 18 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку, карети "швидкої" та приватні авто.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки ППО збила над територією Херсонщини три ударні Бпла типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, у ніч на 15 липня російські війська завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Поранення дістали троє чоловіків.

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