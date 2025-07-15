Росіяни вдарили з артилерії по Гуляйполю: поранене подружжя
Сьогодні вночі російські військові завдали удару по місту Гуляйполе Пологівського району. Внаслідок атаки постраждали цивільні
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти обстріляли Гуляйполе з артилерії.
"Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора окупанти декілька разів тероризували Сумщину. Три російські БпЛА поцілили по одному з найбільших університетів області, поранені студенти.
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