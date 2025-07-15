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15 липня 2025, 09:35

Окупанти вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: поранені 4 цивільних

15 липня 2025, 09:35
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Сьогодні вночі, 15 липня, росіяни атакували місто Родинське Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 00:30 російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч". Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях спали мирні жителі.

"Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, під час нічної ракетної атаки на місто Шостка Сумської області постраждала 14-річна дівчинка.

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