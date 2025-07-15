Окупанти вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: поранені 4 цивільних

фото: Донецька обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 00:30 російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч". Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях спали мирні жителі.

"Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.