Окупанти вдарили "Смерчами" по Родинському на Донеччині: поранені 4 цивільних
Сьогодні вночі, 15 липня, росіяни атакували місто Родинське Покровського району. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 00:30 російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч". Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях спали мирні жителі.
"Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, під час нічної ракетної атаки на місто Шостка Сумської області постраждала 14-річна дівчинка.