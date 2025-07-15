Массированные обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли и 18 пострадали
Вчера российская армия атаковала десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, пострадали 18 мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, кареты "скорой" и частные авто.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 18 — получили ранения", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки ПВО сбило над территорией Херсонщины три ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, в ночь на 15 июля российские войска нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. Ранения получили трое мужчин.