На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика
Росіяни вкотре атакували Херсонщину. На жаль, внаслідок обстрілу загинула дитина
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Прокудіна, 9 липня російські окупанти вдарили по селу Правдине. Російський дрон вбив однорічного малюка, який знаходився вдома з прабабусею.
"Мені складно підібрати слова, щоб описати весь біль, який я відчуваю. Щиро співчуваю родині загиблого хлопчика. Помстимося", - пише голова ОВА.
Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни завдали удару керованими авіабомбами. Серед постраждалих 11-річний хлопчик.
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