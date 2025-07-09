14:18  09 липня
На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
12:59  09 липня
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
10:08  09 липня
На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 17:55

На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика

09 липня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни вкотре атакували Херсонщину. На жаль, внаслідок обстрілу загинула дитина

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, 9 липня російські окупанти вдарили по селу Правдине. Російський дрон вбив однорічного малюка, який знаходився вдома з прабабусею.

"Мені складно підібрати слова, щоб описати весь біль, який я відчуваю. Щиро співчуваю родині загиблого хлопчика. Помстимося", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни завдали удару керованими авіабомбами. Серед постраждалих 11-річний хлопчик.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Херсонська область
Масштабна пожежа на Київщині: через нічну атаку загорілося підприємство, постраждала жінка
09 липня 2025, 11:50
Через російський обстріл громади на Запоріжжі поранена жінка та зруйновані будинки
09 липня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині зенітники збили 17 ударних дронів
09 липня 2025, 08:30
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Вірить в Бога і не хоче воювати: на Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ командира
09 липня 2025, 18:05
У Рівному 24-річний водій BMW збив мотоцикліста - хлопець загинув через 11 днів
09 липня 2025, 18:05
Вийшов трейлер другого сезону "Венсдей": коли чекати нові серії
09 липня 2025, 17:47
Четверо жителів Дніпропетровщини звинувачуються в утриманні людей у трудовому рабстві
09 липня 2025, 17:27
Викриті масштабні корупційні схеми на митниці у чотирьох областях України
09 липня 2025, 17:10
Двоє загиблих та поранені діти: на Полтавщині сталась жахлива ДТП
09 липня 2025, 16:59
Бізнес закликає владу призначити переможця конкурсу на главу БЕБ, - звернення
09 липня 2025, 16:50
Трагедія на водоймі: на Миколаївщині загинула 12-річна дівчинка
09 липня 2025, 16:47
У Кривому Розі 24-річного хлопця забили до смерті у власній квартирі: підозрюваний навіть не намагався втекти
09 липня 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »