На Дніпропетровщині зенітники збили 17 ударних дронів

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників, повідомили в ПвК. Дякую за влучність і цілодобовий захист!", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, загарбники продовжили обстрілювати Нікопольщину. Ворог застосовував важку артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджена інфраструктура.

На щастя, люди не постраждали.