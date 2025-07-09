Масштабна пожежа на Київщині: через нічну атаку загорілося підприємство, постраждала жінка
У Броварському районі внаслідок нічної атаки ворога виникла масштабна пожежа на одному з підприємств. Триває ліквідація займання
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м.", — йдеться в повідомленні.
Над ліквідацією пожежі працюють понад 70 надзвичайників та 16 одиниць техніки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
За даними Нацполіції, внаслідок падіння уламків сталося загоряння підприємства у Броварському районі. Тілесні ушкодження отримала 44-річна місцева жителька. Потерпілу ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, вночі 9 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ у Луцьку виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Рятувальники показали світлини з місця атаки.