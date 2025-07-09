В Херсонской области россияне убили годовалого мальчика
Россияне в очередной раз атаковали Херсонщину. К сожалению, в результате обстрела погиб ребенок
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Прокудина, 9 июля российские кафиры ударили по селу Правдино. Русский дрон убил годовалого малыша, который находился дома с прабабушкой.
"Мне сложно подобрать слова, чтобы описать всю боль, которую я чувствую. Искренне сочувствую семье погибшего мальчика. Отомстим", - пишет глава ОВА.
Напомним, ранее в Харьковской области россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Среди пострадавших 11-летний мальчик.
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