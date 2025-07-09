Через російський обстріл громади на Запоріжжі поранена жінка та зруйновані будинки
Вранці російські окупанти завдали удару по Степногірській громаді. Поранення дістала місцева мешканка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Поранена жінка та зруйновані приватні будинки — такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді", — йдеться в повідомленні.
Наразі екстрені служби працюють на місці удару РФ.
Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних жителів.
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