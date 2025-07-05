Херсонська область під масованими обстрілами: поранено 11 людей
Протягом минулої доби російська армія продовжувала масовані атаки на Херсонську область, застосовуючи дрони, артилерію та авіацію. Під ворожим вогнем опинилися майже півсотні населених пунктів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів поранення отримали 11 мирних жителів. Усім постраждалим надається медична допомога.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені.