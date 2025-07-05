10:40  05 липня
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
03:00  05 липня
Netflix знімає фільм про російській військові злочини на Київщині
00:55  05 липня
У Харкові затримали "дачника", який працював на росіян
UA | RU
UA | RU
05 липня 2025, 10:33

Обстріли Харківщини: одна людина загинула, 15 поранено, серед них – двоє дітей

05 липня 2025, 10:33
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждав Чугуїв — тут поранено 11 осіб, у тому числі 10-річного хлопчика та 14-річну дівчинку.

У Куп'янську загинула 55-річна жінка, ще четверо цивільних зазнали поранень: дві жінки віком 61 і 70 років, двоє чоловіків — 56 і 57 років

Ворог застосував по регіону широкий арсенал озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет, 1 ракету Х-38, 6 керованих авіабомб (КАБ), 25 дронів-камікадзе "Shahed", 9 дронів типу "Герань-2", 2 безпілотники (тип уточнюється).

Унаслідок обстрілів пошкоджено:

  • У Куп’янському районі – 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин.
  • У Чугуївському районі – гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, об’єкти поштової інфраструктури, недіючу будівлю.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі діти Харківська область БПЛА КАБ Герань-2 поранені
Росія атакувала Україну 322 дронами: як відпрацювала ППО
05 липня 2025, 10:10
Херсонська область під масованими обстрілами: поранено 11 людей
05 липня 2025, 09:55
У Києві після атаки РФ кількість постраждалих зросла до 26 осіб
05 липня 2025, 09:22
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Росія атакувала 32 населені пункти Сумщини: за добу – майже 120 обстрілів
05 липня 2025, 11:14
В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
05 липня 2025, 10:40
Росія атакувала Україну 322 дронами: як відпрацювала ППО
05 липня 2025, 10:10
Херсонська область під масованими обстрілами: поранено 11 людей
05 липня 2025, 09:55
Сили оборони вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ": уражено склад авіабомб і літаки
05 липня 2025, 09:38
У Києві після атаки РФ кількість постраждалих зросла до 26 осіб
05 липня 2025, 09:22
Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинув 84-річний чоловік, поранено дитину
05 липня 2025, 08:51
Netflix знімає фільм про російській військові злочини на Київщині
05 липня 2025, 03:00
"Це все брєдятіна": Сергій Притула відповів на звинувачення в тому, що він нібито бере гроші з донатів
05 липня 2025, 02:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »