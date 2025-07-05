Обстріли Харківщини: одна людина загинула, 15 поранено, серед них – двоє дітей

фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждав Чугуїв — тут поранено 11 осіб, у тому числі 10-річного хлопчика та 14-річну дівчинку.

У Куп'янську загинула 55-річна жінка, ще четверо цивільних зазнали поранень: дві жінки віком 61 і 70 років, двоє чоловіків — 56 і 57 років

Ворог застосував по регіону широкий арсенал озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет, 1 ракету Х-38, 6 керованих авіабомб (КАБ), 25 дронів-камікадзе "Shahed", 9 дронів типу "Герань-2", 2 безпілотники (тип уточнюється).

Унаслідок обстрілів пошкоджено:

У Куп’янському районі – 2 багатоквартирні будинки, школу, 2 приватні будинки, магазин.

У Чугуївському районі – гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, об’єкти поштової інфраструктури, недіючу будівлю.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені.