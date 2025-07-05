Друга жертва ворожої атаки на Київ: помер 25-річний чоловік

фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на столицю 4 липня зросла до двох осіб

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні в одній зі столичних лікарень помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після обстрілу.

Як відомо, тіло першої загиблої жертви рятувальники знайшли ще вчора — у пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі.

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченко, також збільшиласяі кількість постраждалих — зараз відомо про 31 травмованого.

Рятувальні й відновлювальні роботи у місті тривають.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет.