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06 июля 2025, 09:11

Россияне убили 2 и ранили 3 жителей Херсонщины

06 июля 2025, 09:11
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российская армия атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли два человека, пострадали трое гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Оккупанты били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и шесть частных домов. Также оккупанты изуродовали автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в результате обстрелов ранения получили 11 мирных жителей Херсонщины.

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