Россияне убили 2 и ранили 3 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки российская армия атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли два человека, пострадали трое гражданских
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Оккупанты били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и шесть частных домов. Также оккупанты изуродовали автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в результате обстрелов ранения получили 11 мирных жителей Херсонщины.
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