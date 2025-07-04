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Про це повідомляє керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, станом на зараз відомо про сімох поранених. Один із них перебуває у тяжкому стані, троє - отримали травми середньої тяжкості. Ще троє постраждалих мають легкі ушкодження, їх лікуватимуть амбулаторно. Обстрілом було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальники, медики та комунальні служби.

Раніше стало відомо, що місцева влада організувала штаб допомоги для мешканців, які постраждали від обстрілу. Його відкрили у тій самій школі, де надавали підтримку під час попередньої атаки. Там прийматимуть заяви на матеріальну допомогу та роздаватимуть будівельні матеріали для тимчасового ремонту осель.

Раніше повідомлялося, ворог атакував Дніпропетровщину: знищено 5 БпЛА, у Кривому Розі шестеро постраждалих