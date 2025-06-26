Мотоцикл подорвался на мине в Херсонской области: ранены гражданские
В Бериславском районе днем 25 июня мотоцикл с гражданскими подорвался на мине. В результате взрыва пострадали два человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, взрыв произошел на дороге между селами Белогорка и Брускинское.
"Двое 47-летних мужчин мотоциклом наехали на взрывное устройство. В результате чего они получили минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения", — говорится в сообщении.
Оба херсонца в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, в Херсонской области оккупанты убили 66-летнего жителя Бериславского района, который ехал по трассе на велосипеде.
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