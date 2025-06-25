На Херсонщині через атаку ворожого безпілотника поранено 38-річного чоловіка
Сьогодні, опівдні 25 червня, російський безпілотний літальний апарат атакував жителя Антонівки, чоловіка госпіталізували
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару 38-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги й грудної клітини.
Постраждалого госпіталізували до лікарні, де медики проводять обстеження та надають йому необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вчора, 24 червня, російські окупаційні війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців, одна людина загинула.
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