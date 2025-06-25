В Херсонской области оккупанты убили мужчину, который ехал на велосипеде
Накануне российские оккупанты убили жителя Бериславского района, ехавшего по трассе на велосипеде
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, пенсионер погиб на месте происшествия.
"21 июня в результате российской атаки на трассе между Бериславом и Новорайском травмы, несовместимые с жизнью, получил 66-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки из-за российских ударов по Херсонщине пострадали восемь мирных жителей, один человек погиб.
Также сообщалось, что в результате ночных обстрелов Запорожья и области ранены пятеро гражданских, разрушены объекты инфраструктуры.
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