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24 червня 2025, 19:40

Окупанти обстріляли Херсон: поранені 7 людей

24 червня 2025, 19:40
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом доби окупаційні війська РФ атакували Херсон з артилерії та БпЛА. Через ворожі обстріли семеро людей дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, вранці російська армія обстріляла Херсон з артилерії.

"Від наслідків вибухів снарядів постраждало шестеро людей. Частина з них перебувала на вулиці, інша – у власних оселях", – йдеться в повідомленні.

Пізніше, близько 17:45, окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного жителя Херсона. Потерпілому надають медичну допомогу.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені щонайменше п’ять багатоквартирних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та автомобілі. За фактами вчинення воєнних злочинів тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, у Херсонській області впродовж минулої доби внаслідок російської агресії четверо людей загинули і п'ятеро зазнали поранень.

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