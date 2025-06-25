Войска РФ убили жителя Херсонщины, ранены 8 гражданских
Вчера, 24 июня, российские оккупационные войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, один человек погиб
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили семь многоэтажек и 22 частных дома. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопроводы, сельхозтехнику и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов семь человек получили ранения.
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