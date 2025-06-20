Внаслідок російських обстрілів постраждали 11 жителів Херсонщини
Минулої доби, 19 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Білозерка, Берислав, Дар'ївка, Інгулець, Зорівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Станіслав, Новокаїри, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Широка Балка, Качкарівка, Чорнобаївка, Садове, Кізомис, Антонівка, Янтарне, Софіївка, Берегове, Велетенське, Ромашкове, Гончарне, Придніпровське, Зимівник, Новоолександрівка, Шляхове, Веселе, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Милове та Тягинка.
"Через російську агресію 11 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, автобус і приватні автомобілі.
Нагадаємо, вечері 19 червня російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у Корабельному районі Херсона. Поранення дістали двоє містян.