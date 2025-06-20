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20 червня 2025, 07:00

Масована атака дронів на Одесу: в будинках виникли масштабні пожежі, постраждали 13 осіб

20 червня 2025, 07:00
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Через масовану атаку ударних БпЛА на Одесу вночі 20 червня постраждали 13 людей, понад 600 містян евакуювали. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена житлова інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

У місті зафіксували понад 10 місць влучань, виникли масштабні пожежі. Вогнем повністю охопив 4-поверховий житловий будинок. Вогнеборці врятували трьох осіб, ще шістьох евакуювали з палаючої будівлі. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на надзвичайників обвалилися елементи конструкцій, постраждали три вогнеборці.

Через російську атаку пошкоджений 23-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували загорання на 18, 19, 20 поверхах, з будівлі евакуювали 600 осіб. З заблокованої квартири врятували трьох осіб, серед яких двох дітей.

Також загорілися ще п'ять житлових будинків за різними адресами та три автомобілі.

За інформацією мешканців 4-поверхового житлового будинку, в будівлі може перебувати ще одна людина. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

"За попередніми даними всього постраждало 13 осіб, з них 3 рятувальники", — уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені авто. Постраждали три людини, серед яких діти.

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