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20 июня 2025, 07:51

В результате российских обстрелов пострадали 11 жителей Херсонщины

20 июня 2025, 07:51
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 19 июня, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 11 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ужин 19 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Ранения получили двое горожан.

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война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсон Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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