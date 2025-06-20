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20 червня 2025, 03:20

Росіяни атакували Сумщину безпілотниками: спалахнула пожежа

20 червня 2025, 03:20
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Ілюстративне фото
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Росіяни вчергове атакували Сумську область. Внаслідок удауру сталась пожежа

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, пізно увечері 19 червня росіяни атакували Сумську громаду безпілотниками. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу вже загасили.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 19 червня росіяни в Херсоні атакували дроном 84-річну жінку. Внаслідок атаки вона отримала вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкове поранення передпліччя.

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