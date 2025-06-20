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Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, пізно увечері 19 червня росіяни атакували Сумську громаду безпілотниками. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу вже загасили.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 19 червня росіяни в Херсоні атакували дроном 84-річну жінку. Внаслідок атаки вона отримала вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкове поранення передпліччя.