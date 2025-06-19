Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в Херсоні: є постраждалі
Ввечері 19 червня російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у Корабельному районі Херсона. Поранення дістали двоє містян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За оперативною інформацією, окупанти атакували безпілотником автомобіль близько 18:00.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловіки, 53 та 40 років, дістали мінно-вибухові травми", — йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, минулої доби війська РФ атакували 34 населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення дістали дев'ять мирних мешканців.
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