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19 червня 2025, 21:20

Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в Херсоні: є постраждалі

19 червня 2025, 21:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Ввечері 19 червня російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у Корабельному районі Херсона. Поранення дістали двоє містян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За оперативною інформацією, окупанти атакували безпілотником автомобіль близько 18:00.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловіки, 53 та 40 років, дістали мінно-вибухові травми", — йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ атакували 34 населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення дістали дев'ять мирних мешканців.

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