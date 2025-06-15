Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені 3 цивільних

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У неділю вранці, 15 червня, російська армія вдарила дронами по Херсону та селищу Антонівка. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали місцеві мешканці

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що в Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Також загарбники скинули вибухівку з дронів на жителів Антонівки.

"50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого — поранення живота, він у важкому стані", — йдеться в повідомленні.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні під наглядом медиків.