Через російські обстріли постраждали двоє жителів Донеччини

фото: Вадим Філашкін

Вчора, 14 червня, окупанти поранили двох мешканців Донецької області. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти регіону

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Мирнограді Покровського району загарбники поранили людину, пошкоджений будинок. У Покровську поранений цивільний та пошкоджені два будинки. Також у Родинському пошкоджена адмінбудівля.

Через російські обстріли у Білицькому Добропільської громади пошкоджена багатоповерхівка. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджений будинок.

У Зарічному Лиманської громади Краматорського району пошкоджені два будинки.

У Костянтинівці пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два гаражі і вантажівка. У Сіверську Бахмутського району пошкоджені чотири будинки.

За даними ОВА, вчора з лінії фронту евакуювали 90 людей, зокрема 27 дітей.