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15 червня 2025, 09:59

Через російські обстріли постраждали двоє жителів Донеччини

15 червня 2025, 09:59
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фото: Вадим Філашкін
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Вчора, 14 червня, окупанти поранили двох мешканців Донецької області. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти регіону

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Мирнограді Покровського району загарбники поранили людину, пошкоджений будинок. У Покровську поранений цивільний та пошкоджені два будинки. Також у Родинському пошкоджена адмінбудівля.

Через російські обстріли у Білицькому Добропільської громади пошкоджена багатоповерхівка. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджений будинок.

У Зарічному Лиманської громади Краматорського району пошкоджені два будинки.

У Костянтинівці пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два гаражі і вантажівка. У Сіверську Бахмутського району пошкоджені чотири будинки.

За даними ОВА, вчора з лінії фронту евакуювали 90 людей, зокрема 27 дітей.

Нагадаємо, поліція Донеччини з’ясовує обставини вибуху в Краматорську, внаслідок якого загинула дитина та ще дві отримали тяжкі травми.

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