Россияне обстреляли Херсон и пригород: ранены 3 гражданских

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье утром, 15 июня, российская армия ударила дронами по Херсону и поселку Антоновка. В результате вражеских обстрелов пострадали местные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что в Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал 69-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, перелом бедра и обломочные ранения ног, рук и спины.

Также захватчики сбросили взрывчатку с дронов на жителей Антоновки.

"50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ног и головы. У 65-летнего пострадавшего — ранение живота, он в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков.