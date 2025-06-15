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15 июня 2025, 14:30

Россияне обстреляли Херсон и пригород: ранены 3 гражданских

15 июня 2025, 14:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье утром, 15 июня, российская армия ударила дронами по Херсону и поселку Антоновка. В результате вражеских обстрелов пострадали местные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что в Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал 69-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, перелом бедра и обломочные ранения ног, рук и спины.

Также захватчики сбросили взрывчатку с дронов на жителей Антоновки.

"50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ног и головы. У 65-летнего пострадавшего — ранение живота, он в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины один человек погиб и еще один пострадал.

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