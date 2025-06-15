На Херсонщині росіяни вбили людину, є поранений

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Минулої доби, 14 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще одна поранена

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Білозерка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівка, Монастирське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Тягинка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.