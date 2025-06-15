08:56  14 червня
У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК
09:50  14 червня
У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар
11:44  14 червня
ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
15 червня 2025, 08:45

На Херсонщині росіяни вбили людину, є поранений

15 червня 2025, 08:45
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби, 14 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще одна поранена

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Білозерка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівка, Монастирське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Тягинка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, на Херсонщині помер 11-річний хлопчик, якого атакував російський дрон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович постраждалий
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 4 людини
15 червня 2025, 08:20
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини ракетами та дронами, – ОВА
15 червня 2025, 09:15
Багатоповерхівки, приватні будинки: росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронів
13 червня 2025, 21:13
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Через російські обстріли постраждали двоє жителів Донеччини
15 червня 2025, 10:22
На Миколаївщині знищили 4 ворожі БпЛА
15 червня 2025, 09:38
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини ракетами та дронами, – ОВА
15 червня 2025, 09:15
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 4 людини
15 червня 2025, 08:20
У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів", — ВМС
15 червня 2025, 08:00
На Донеччині внаслідок вибуху в будинку загинула дитина
14 червня 2025, 17:40
В Україні очікуються дощі та грози
14 червня 2025, 17:11
Зеленський підписав закон про пільги для виробників дронів на оптоволокні
14 червня 2025, 16:44
У Чернігові хочуть зробити платним вхід в укриття
14 червня 2025, 16:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »