Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки обстрілів

фото: ДСНС України у Полтавській області

У неділю вночі, 15 червня, РФ здійснила на Полтавщину масовану комбіновану атаку із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів. Основним напрямком удару став Кременчук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Через ворожі удари на території Кременчуцької громади були зафіксовані влучання по об’єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

"Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. За уточненими даними, люди не постраждали.