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29 травня 2025, 08:08

На Херсонщині за добу росіяни поранили 10 цивільних

29 травня 2025, 08:08
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фото: ілюстративне
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У Херсонській області упродовж доби внаслідок російських атак поранення отримали 10 людей

Як передає RegioNews, про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, ворожих атак зазнали такі населені пункти, як Білозерка, Берислав, Антонівка, Осокорівка, Томарине, Зміївка, Шляхове, Станіслав, Олександрівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Біляївка, Микільське, Томина Балка, Раківка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Понятівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Широка Балка і Херсон.

Нагадаємо, 28 травня через російський обстріл Херсонщини постраждав місцевий житель.

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