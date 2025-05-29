В Херсонской области за сутки россияне ранили 10 гражданских
В Херсонской области в течение суток в результате российских атак ранения получили 10 человек
Как передает RegioNews, об этом глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме.
По его словам, вражеские атаки подверглись таким населенным пунктам, как Белозерка, Берислав, Антоновка, Осокоровка, Томарино, Змиевка, Дорожное, Станислав, Александровка, Красный Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Ольговка, Львове, Раковка, Кизомис, Садовое, Приднепровское, Новодмитровка, Веселое, Днепровское, Золотая Балка, Качкаровка, Казацкое, Костырка, Понятовка, Республиканец, Ромашково, Саблуковка, Софиевка, Токаревка, Широкая Балка и Херсон.
Напомним, 28 мая из-за российских обстрелов Херсонщины пострадал местный житель.