Російська армія вдарила по житловій інфраструктурі Херсонщини: поранені 13 людей

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк і Шляхове.

"Через російську агресію 13 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.

Нагадаємо, вночі війська РФ обстріляли Херсон і передмістя — селище Антонівка. Поліцейські доставили до лікарні двох постраждалих, чоловік у тяжкому стані.