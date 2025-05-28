Російська армія вдарила по житловій інфраструктурі Херсонщини: поранені 13 людей
Минулої доби, 27 травня, російські війська атакували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 13 мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк і Шляхове.
"Через російську агресію 13 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.
Нагадаємо, вночі війська РФ обстріляли Херсон і передмістя — селище Антонівка. Поліцейські доставили до лікарні двох постраждалих, чоловік у тяжкому стані.