Через російський обстріл Херсонщини постраждав місцевий житель
Армія РФ обстріляла селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого зазнав поранення отримав місцевий житель
Про це повідомила в Телеграмі Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що в момент ворожої атаки 38-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги.
Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, росіяни обстріляли з артилерії медзаклад на Херсонщині.
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