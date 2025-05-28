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28 травня 2025, 13:20

Росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку під Херсоном

28 травня 2025, 13:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У середу вранці, 28 травня, російські війська завдали удару по цивільному автомобілю в селищі Білозерка Херсонського району. Поранення дістав водій машини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль близько 06:30.

"70-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення потилиці, тулуба, плеча і передпліччя", — йдеться у повідомленні.

Потерпілого ушпиталили до лікарні. Він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, вчора на Сумщині російська авіабомба влучила біля цивільного авто, в якому їхала сім'я з дитиною. Поранення дістали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та їхня 17-річна донька.

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