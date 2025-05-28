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28 травня 2025, 12:50

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка

28 травня 2025, 12:50
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фото: з відкритих джерел
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Вранці 28 травня російські військові обстріляли селище Антонівка Херсонської області

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару тяжкі поранення отримала 60-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки, рук, ніг та перелом плеча. Постраждалу госпіталізували у важкому стані.

Крім того, ще двоє людей звернулися до лікарів після вчорашнього обстрілу. Це 74-річний житель Херсона, у якого діагностовано вибухову травму, забій плеча та гомілки, а також 47-річна жінка з селища Комишани. Жінка дістала вибухову травму та контузію.

Нагадаємо, впродовж 27 травня російські війська атакували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 13 мирних мешканців.

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