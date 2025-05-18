У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку: є постраждалі

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Сьогодні вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали двоє містян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку близько 09:00.

"Постраждали двоє чоловіків, 64 та 51 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення", — йдеться у повідомленні.

Потерпілих ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів Херсонщини постраждали восьмеро цивільних.

Також вчора у Сумській області внаслідок атаки окупантів на маршрутку біля Білопілля загинули дев'ятеро людей. Серед них — ціла сім'я з батьком, матір'ю та донькою.