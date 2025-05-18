У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку: є постраждалі
Сьогодні вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістали двоє містян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку близько 09:00.
"Постраждали двоє чоловіків, 64 та 51 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення", — йдеться у повідомленні.
Потерпілих ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів Херсонщини постраждали восьмеро цивільних.
Також вчора у Сумській області внаслідок атаки окупантів на маршрутку біля Білопілля загинули дев'ятеро людей. Серед них — ціла сім'я з батьком, матір'ю та донькою.