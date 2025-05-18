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18 мая 2025, 12:10

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль: есть пострадавшие

18 мая 2025, 12:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Ранения получили двое горожан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль около 09:00.

"Пострадали двое мужчин, 64 и 51 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также обломочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов Херсонщины пострадали восемь гражданских.

Также вчера в Сумской области в результате атаки оккупантов на маршрутку возле Белополья погибли девять человек. Среди них целая семья с отцом, матерью и дочерью.

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