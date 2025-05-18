Росіяни понад 300 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранені 3 жінок

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативними даними, за добу окупанти зруйнували чотири квартири, авто та об'єкт інфраструктури.

"Троє жінок отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Оріхову", – йдеться в повідомленні.

Так, у прифронтовому місті постраждали місцеві мешканки віком 25, 52 та 72 років. У них контузії та вибухово-осколкові поранення.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

Шість авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю та Малій Токмачці.

166 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Лобкове, Малу Токмачку та Новодарівку.

164 артобстріли завдали окупанти по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, вчора у Сумській області внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей. Серед них — ціла сім'я з батьком, матір'ю та донькою.