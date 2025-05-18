Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
Вчора ввечері російські окупанти атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Криворіжжя на Дніпропетровщині дронами й артилерією. В області працювала ППО
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За наявними даними, ввечері загарбники вгатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Межівську громаду на Синельниківщини ворог атакував БпЛА. Через удари пошкоджені господарська споруда й приватні будинки.
Також вночі російський FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.
На щастя, скрізь минулося без загиблих і постраждалих. Сергій Лисак додав, що ввечері оборонці неба збили над Дніпропетровщиною п'ять дронів РФ.
Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 28-річна жінка. Ще двоє осіб та 4-річний хлопчик отримали поранення.