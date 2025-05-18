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18 травня 2025, 08:30

Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 8 цивільних

18 травня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 17 травня, російські війська тероризували майже 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Іванівка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Томарине, Осокорівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе та Козацьке.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Вчора росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки. Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін та приватний автомобіль.

Нагадаємо, 17 травня у Сумській області внаслідок атаки окупантів на маршрутку біля Білопілля загинули дев'ятеро людей. Серед них — ціла сім'я з батьком, матір'ю та донькою.

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РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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