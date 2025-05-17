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У Сумській області внаслідок атаки окупантів загинули дев'ятеро людей. Серед них — ціла сім'я з батьком, матір'ю та донькою

Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко в ефірі "Суспільне", передає RegioNews.

У суботу, 17 травня, біля Білопілля на Сумщині росіяни поцілили дроном в автобус, який віз людей на евакуацію. Внаслідок ворожої атаки дев'ятеро людей загинуло на місці. Ще п'ятеро осіб отримали поранення: їх госпіталізували у сумську лікарню.

"Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені. Переважна більшість – це жінки пенсійного віку, також загинули два-три чоловіки", - зазначив Юрій Зарко.

Він також додав, що росіяни направили два безпілотники. Один був ударним дроном — він поцілив у дах автобуса та вибухнув всередині. Другий дрон був розвідувальний.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що серед жертв була родина: батько, мати й донька.

"Це було свідоме вбивство цивільних. Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно пропонує повне й безумовне припинення вогню, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", - каже президент.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Херсонську область з артилерії. Внаслідок атаки ворога загинула 49-річна жінка.