Армія РФ атакувала Київщину: загинула жінка, 3 людини поранені, серед них — дитина

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Вночі 18 травня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, поранення дістали троє осіб, серед яких маленька дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, вночі окупанти здійснили чергову масовану атаку БпЛА на Київщину. Ворожі дрони пошкодили приватні житлові будинки та багатоповерхівку.

"У Обухівському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула 28-річна жінка. Ще двоє осіб та 4-річний хлопчик отримали поранення, їх госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

У Фастівському районі пошкоджено два складських приміщення та приватні житлові будинки.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, 17 травня внаслідок обстрілів Херсонщини постраждали восьмеро цивільних.