На Херсонщині цивільний підірвався на міні

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У неділю, 11 травня, в селищі Велетенське Херсонського району місцевий житель підірвався на міні

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

"54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його доправили до лікарні, де зараз медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня у Дніпровському районі Херсона цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Поранення дістали троє містян.

Також днями в місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.