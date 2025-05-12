На Херсонщині цивільний підірвався на міні
У неділю, 11 травня, в селищі Велетенське Херсонського району місцевий житель підірвався на міні
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
"54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його доправили до лікарні, де зараз медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 травня у Дніпровському районі Херсона цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Поранення дістали троє містян.
Також днями в місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
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